Regatas se desquitó de Ferro y lo venció en Caballito

Una gran victoria logró Regatas Corrientes en el barrio porteño de Caballito por la Liga Nacional de Básquetbol. Le ganó a Ferro Carril Oeste 79 a 77 para cerrar una gira perfecta: dos triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Para Regatas (8-5) fue una revancha. Hace dos semanas, Ferro lo superó en la final de la Liga Sudamericana, pero este jueves, el Fantasma tuvo mayor regularidad y venció al puntero de la Liga Nacional.

Fabián Ramírez Barrios con 19 puntos y Sebastián Lugo con 18 fueron los principales goleadores en el equipo correntino que hace 48 horas superó a San Lorenzo, también como visitante. Jano Martínez, con 17 tantos, fue el goleador del conjunto verdolaga.

El cuarto inicial favoreció a Ferro que se impuso 15 a 13 lastimando con los puntos cerca del aro, principalmente con las penetraciones y descargas.

Regatas se mantuvo en juego por los puntos que logró con los tiros a distancia de Lugo (7), nuevamente integrante del quinteto inicial en el equipo de Juan Manuel Varas.

El segundo cuarto fue cambiante. En la primera mitad dominó Ferro cuando encontró el tiro de tres frente a un defensa zonal de Regatas. Así, sacó una ventaja de 7 puntos (30 a 23).

La reacción correntina llegó con la vuelta a la marcación personal y la efectividad de los tiros libres. Sobre el cierre, apareció Ramírez Barrios para clavar 5 puntos seguidos y adelantar a su equipo 39 a 35.

La distancia a favor de Regatas se estiro a 6 (41 a 35) en el inicio del tercer cuarto. Pero las corridas le dieron aire al local que pasó a ganar por 3 (49 a 46). Sin embargo, Regatas logró bajar el ritmo del partido y con las conversiones de Lugo, Mateo Chiarini e Iván Gramajo cerró arriba 54 a 49.

Un triple de Chiarini adelantó a Regatas 62 a 54 a los tres minutos del último cuarto. Ferro levantó con sus habituales armas: intensidad en defensa, velocidad en el ataque y los tiros de tres.

La definición fue emocionante. Ramírez Barrios fue determinante con sus puntos para que Regatas llegue con ventaja al final, sin embargo Ferro luchó hasta el último segundo. Jano Martínez metió un libre para dejar el marcador 77 a 79. Erró el segundo tiro, tomó su propio rebote y quedó corto con el tiro de dos, decretando el triunfo Fantasma

Ahora Regatas tendrá unos días de descanso y el lunes 29 “recibirá” a San Martín en el Fortín en el primer clásico de la temporada.