Hallaron el cuerpo de una mujer que era intensamente buscada en Goya

La Policía de Corrientes confirmó el hallazgo del cuerpo de Nuvia Lorena Aranda Ligia, la mujer de 52 años que era buscada desde el jueves en la ciudad de Goya, cuando se reportó su desaparición en la Comisaría Sexta.

El hallazgo se produjo gracias al aviso de un grupo de pescadores, quienes divisaron el cuerpo sin vida flotando en aguas del río Paraná, en una zona ubicada pasando el denominado Puerto Boca. Hasta ese punto se trasladaron los peritos de la fuerza provincial y personal de Prefectura para realizar la extracción de los restos.

Un operativo cerrojo por aire, tierra y agua

Desde que el marido de Aranda Ligia radicó la denuncia, se activó de inmediato el protocolo de búsqueda de personas. El operativo incluyó el despliegue de diferentes áreas operativas que trabajaron de manera coordinada:

Rastrillajes terrestres en zonas lindantes al domicilio y la costa.

Búsqueda aérea para intentar localizar rastros en sectores de difícil acceso.

Operativo fluvial, con embarcaciones de la Policía de Corrientes, la Prefectura Naval Argentina y la colaboración de los Bomberos Voluntarios.

Investigación en curso

Por disposición de las autoridades judiciales intervinientes, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Goya. Allí se llevará a cabo la autopsia médico-legal, un paso clave para esclarecer si el deceso se produjo por ahogamiento o si el cadáver presenta signos de violencia que puedan orientar la causa hacia otra línea investigativa.

Hasta el momento, las autoridades mantienen absoluta reserva sobre las circunstancias previas a la desaparición, mientras se aguardan los resultados preliminares del examen forense para determinar la hora y el motivo del fallecimiento.