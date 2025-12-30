Política 2025: el triunfo de Juan Pablo Valdés y la irrupción de Virginia Gallardo, los hechos que marcaron el año en Corrientes

El escenario político correntino sufrió una reconfiguración profunda durante este 2025. El año electoral estuvo marcado por dos hitos que definirán el rumbo de la provincia: la consolidación del proyecto liderado por Juan Pablo Valdés en la gobernación y la sorpresiva irrupción de Virginia Gallardo en el ámbito legislativo nacional bajo la bandera de Javier Milei.

Juan Pablo Valdés: continuidad y dominio radical

El pasado 31 de agosto, Juan Pablo Valdés (42) se alzó con un triunfo contundente en primera vuelta, asegurando la continuidad del radicalismo que gobierna Corrientes desde hace 24 años de manera ininterrumpida. Con un mensaje centrado en la continuidad de la gestión de su hermano y apelando a su experiencia municipal, Valdés logró neutralizar cualquier intento de balotaje.

Los resultados de la elección ejecutiva fueron definitivos:

Juan Pablo Valdés (Vamos Corrientes): 51,91%, g anador con más de 30 puntos de diferencia.

Martín Ascúa (Limpiar Corrientes): 19,97%.

Ricardo Colombi (ECO): 16,69%.

Lisandro Almirón (La Libertad Avanza): 9,61%.

El nuevo mandatario, nacido en 1983, es un dirigente formado en las filas de la UCR y ex alumno del Liceo Naval Militar Almirante Storni, que alcanzó la presidencia del comité local de su partido en 2018 antes de dar el salto a la gobernación.

El "fenómeno Gallardo" en las legislativas

Si bien el oficialismo retuvo la gobernación, las elecciones legislativas del 26 de octubre arrojaron un escenario de paridad. La gran sorpresa fue Virginia Gallardo, quien con el respaldo directo de Javier Milei, logró posicionar a La Libertad Avanza como la segunda fuerza más votada de la provincia.

La distribución de votos para la Cámara de Diputados de la Nación fue la siguiente:

Vamos Corrientes: 33,91% La Libertad Avanza: 32,67% Fuerza Patria: 28,32%

Este resultado permitió un reparto equitativo de las bancas en juego. El pasado 10 de diciembre, asumieron sus escaños en el Congreso Nacional Diógenes González, Virginia Gallardo y Raúl Hadad, reflejando un nuevo equilibrio de fuerzas en territorio correntino.