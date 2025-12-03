Corrientes sin casos de Coqueluche: “Es inexplicable que la gente no quiera vacunar a sus hijos"

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes destacó los indicadores de vacunación de la provincia, los cuales han sido clave para prevenir la circulación de enfermedades graves como la Coqueluche (tos convulsa).

El ministro Ricardo Cardozo subrayó que, mientras el AMBA confirmó 456 casos y lamentó 7 fallecimientos (todos menores de dos años) por Coqueluche este año, en Corrientes "no hemos tenido casos".

“Gracias a nuestros indicadores no hemos tenido casos en la provincia, lo que indica claramente que tenemos que seguir en esta línea”, afirmó Cardozo.

Altas coberturas y llamado a completar esquemas

La provincia actualmente registra una cobertura del 90% en embarazadas (a través de la vacuna Triple Bacteriana Acelular, que debe aplicarse a partir de la semana 20 de gestación) y un 80% en bebés. La meta del Ministerio es finalizar el año con una cobertura del 95% en estos grupos clave.

El Ministro fue enfático en la importancia de la inmunización, lamentando la resistencia en algunos sectores de la población: “Es inexplicable que la gente no quiera vacunar a sus hijos. Cada vacuna cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte”.

Cardozo recordó que el calendario de vacunación es obligatorio, gratuito y universal para todas las etapas de la vida. Las dosis están disponibles en los vacunatorios de toda la provincia, solicitando concurrir con DNI y carnet de vacunación.

Alerta sobre Coqueluche y cambios en el calendario

La Coqueluche es causada por la bacteria Bordetella pertussis, se presenta inicialmente como un resfriado y es sumamente contagiosa. Es más frecuente y peligrosa en niños menores de cinco años y bebés, por lo que la vacunación es fundamental.

Además, la autoridad sanitaria recordó el reciente cambio en el Calendario de Vacunación, decidido en el marco del COFESA (Consejo Federal del Salud): a partir de 2026, la segunda dosis contra el Sarampión (Triple Viral) se adelantará y se aplicará a los 18 meses de vida, en lugar de a los 5 años, buscando mayor protección y cobertura poblacional.