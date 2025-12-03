Árbitros definidos para las semis: ¿quiénes estarán en Boca-Racing y Gimnasia-Estudiantes?

Ya falta poco para las semifinales del Torneo Clausura. El destino quiso que en esta instancia decisiva, los dos partidos sean nada más y nada menos que clásicos. Por eso, además de la ilusión por conseguir el pase a la gran final, los hinchas ponen el foco en las designaciones arbitrales, las cuales se dieron a conocer este miércoles.

Herrera, al Boca-Racing

De este modo, la AFA dio a conocer a los jueces que se harán cargo de los dos partidos calientes de semis. En el Boca- Racing, el encargado de llevar las riendas del encuentro será Darío Herrera, quien estará acompañado por Cristian Navarro como asistente 1 y Sebastián Raineri como asistente 2. A su vez, en el VAR estará Silvio Trucco junto al AVAR Fabricio Llobet.



Cabe destacar que Darío Herrera viene de dirigir la final de la Copa Libertadores y protagonizó un grosero error al no echar a Erick Pulgar, de Flamengo, luego de que le diera un tremendo planchazo a Fuchs, del Palmeiras. En esa oportunidad, en el VAR estuvo Héctor Paletta, que no llamó al juez para revisar la acción y tampoco fue designado para estos dos partidos.

En cuanto al historial de ambos equipos con Herrera, Boca es el club al que más veces dirigió : en total fueron 39 encuentros, de los cuales ganó 20, empató 11 y perdió ocho. Con Racing la situación no es muy distinta: de los 30 encuentros en los que impartió justicia, la Academia acumuló 12 victorias, ocho igualdades y 10 derrotas.

Tello, al Gimnasia-Estudiantes

El otro designado para estas semifinales es Facundo Tello. El marplatense estará en el clásico que protagonizarán Gimnasia y Estudiantes este lunes. Estará acompañado por Pablo Acevedo como asistente 1 y Diego Bonfá como asistente 2. En el VAR se encontrará Lucas Novelli junto al AVAR Gastón Suárez. En cuanto al juez de este encuentro, viene de dirigir la final del ascenso entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto, partido que llevó muy bien y en el que no tuvo ninguna polémica.

En cuanto a su historial con los equipos de La Plata, Tello dirigió a Estudiantes 22 veces, de las cuales ganó 10, empató ocho y perdió cuatro. Mientras tanto, el Lobo disputó 20 encuentros con este juez y acumula seis victorias, cuatro empates y 10 derrotas.

Así, ya está casi todo listo para las semifinales, en las cuales la AFA optó por poner a dos árbitros de experiencia para que ambos encuentros cuenten con la menor cantidad de polémicas posible.

Las ternas de los dos partidos

Domingo 7 de diciembre

19.00 Boca (1A) – Racing (3A) -TNT Sports / ESPN Premium-

Árbitro: Dario Herrera

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Sebastian Raineri

Cuarto árbitro: Sebastian Martinez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Fabrizio Llobet

Lunes 8 de diciembre

17.00 Gimnasia (7B) – Estudiantes (8A) -TNT Sports / ESPN Premium-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Diego Bonfa

Cuarto árbitro: Sebastian Zunino

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gastón Suarez

(Con información de Olé)