India en Corrientes: oportunidades para la madera, tecnología y logística de exportación

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este martes una reunión protocolar y de trabajo con el embajador de India en Argentina, Ajaneesh Kumar, apenas 10 días después del regreso de la misión oficial a Delhi y Mumbai.

El encuentro, consideraron desde el Gobierno, ratifica la intención de avanzar en negocios conjuntos y consolidar vínculos comerciales.

Mesa Forestal y logística portuaria: foco en exportaciones

Durante la jornada se realizó una reunión con representantes de la Mesa Forestal correntina, cámaras empresarias y consorcios madereros. Allí se confirmó el interés indio en la compra de madera de eucalipto, con condiciones fitosanitarias similares al ingreso de pino, ya acordado previamente.

El ministro de Producción, Claudio Anselmo, explicó que el objetivo es “incrementar la exportación de madera aserrada”, con valor agregado. El embajador Kumar aseguró el apoyo diplomático: “Vamos a seguir a disposición para promover el comercio en conjunto”.

En paralelo, Valdés anunció avances para activar la operatividad del puerto de Ituzaingó, y mencionó interesados en el puerto de Lavalle, destacando que ambos reducirán costos logísticos y favorecerán las exportaciones. “Vamos a hacer lo que nadie hizo”, afirmó.

Tecnología, industria farmacéutica e invitación a Argentina

El diplomático llegó acompañado de un empresario del sector tecnológico, con el fin de abrir oportunidades bilaterales. Se realizó una reunión con el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, y representantes del sector farmacéutico, enfocada en la producción de medicamentos.

Además, la Embajada trasladó una invitación para una mega exposición de ciberseguridad, nanotecnología y robótica, prevista para agosto de 2026, destinada a empresarios y emprendedores correntinos.

“Hay oportunidades”, destacaron los funcionarios

Tanto Anselmo como la ministra de Industria, Mariel Gabur, coincidieron en las posibilidades abiertas para el sector forestoindustrial. Gabur señaló que Corrientes “puede abastecer la demanda de India”, y subrayó que el objetivo es trasladar las oportunidades a empresas grandes, medianas y pequeñas, para generar trabajo.

La provincia anticipó la preparación de una misión empresarial a India para marzo, con participación del sector privado.