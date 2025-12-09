Gustavo Valdés agradeció al personal de Casa de Gobierno por su labor

Este martes en el Salón Amarillo, el gobernador Gustavo Valdés compartió un encuentro de despedida con el personal de Casa de Gobierno, a quienes agradeció por su compromiso durante los ocho años de gestión.

“Estamos en nuestra casa”, expresó Valdés al iniciar su mensaje frente a los trabajadores, remarcando la importancia de haber consolidado “un equipo ordenado” durante sus dos mandatos.

El mandatario destacó que las áreas dependientes de la Privada y de la Secretaría General constituyen “el cerebro del Gobierno de Corrientes”, por lo que transmitió un especial agradecimiento “por el esfuerzo y desempeño de cada uno de los trabajadores”.

El traspaso de mando será este miércoles desde las 18, luego de la jura del nuevo gobernador Juan Pablo Valdés ante la Asamblea Legislativa.

Jura y traspaso: cómo será el acto oficial

Este miércoles 10, la Asamblea Legislativa iniciará la ceremonia de jura y traspaso de mando a partir de las 18 horas.

El protocolo previsto contempla:

Verificación de quórum

Izamiento de los pabellones nacional y provincial

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea del 3 de diciembre

Lectura de la Resolución N.º 2519 y conformación de las comisiones de Interior y Exterior

Juramento de Ley de Juan Pablo Valdés como gobernador y de Néstor Pedro Braillard Poccard como vicegobernador

Mensaje protocolar de las nuevas autoridades

Cierre de la Asamblea con el arrío de las banderas

Luego, las autoridades se trasladarán al patio interno de Casa de Gobierno, donde se realizará el traspaso de los atributos de mando en un escenario montado especialmente para la ocasión.