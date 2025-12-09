De dirigente radical a gobernador de Corrientes: el ascenso político de Juan Pablo Valdés

La provincia de Corrientes presenciará este miércoles, a partir de las 18, la asunción de Juan Pablo Valdés como el nuevo Gobernador, en un acto que garantiza la continuidad del modelo radical en el Ejecutivo provincial. Valdés sucede a su hermano Gustavo, quien deja el cargo tras ocho años de mandato.

Con 42 años de edad, Juan Pablo Valdés marcará un hito histórico al convertirse en el mandatario más joven en asumir la gobernación de Corrientes desde 1983, superando las marcas de José Antonio "Pocho" Romero Feris (42 años y nueve meses) y Pedro Braillard Poccard (43 años).

Trayectoria y origen político

Valdés pertenece a la Unión Cívica Radical (UCR), partido en el que se inició como dirigente local.

Formación: se formó como guardiamarina de reserva en el Liceo Naval Militar Almirante Storni e inició la carrera de abogacía.

Dirigencia local: e n 2018 fue designado presidente del comité local de la UCR.

Gestión municipal: tres años después, en 2021, ganó la elección y asumió como intendente de Ituzaingó.

El nuevo Gobernador proviene de una familia con tradición política en Ituzaingó: su padre fue intendente por el radicalismo y su madre concejal por el Partido Justicialista.

Triunfo en primera vuelta y dominio radical

Juan Pablo Valdés logró el triunfo en primera vuelta el pasado 31 de agosto, asegurando el dominio oficialista y radical en la provincia que se mantiene desde el año 2001.

El resultado electoral fue contundente:

Juan Pablo Valdés (oficialismo): 51,91% de los votos.

Martín Ascúa (Limpiar Corrientes): 20,13% de los votos.

Ricardo Colombi (Eco): 16,82% de los votos.

Lisandro Almirón (libertario): 9,62% de los votos.

El acto de asunción de este 10 de diciembre no solo marca el ascenso de un dirigente local a la máxima magistratura, sino que también afianza la hegemonía radical en Corrientes.