La Municipalidad de Corrientes solucionó el error técnico y completa el pago de haberes

La Municipalidad de la ciudad de Corrientes llevó tranquilidad a los trabajadores estatales tras los reclamos por la falta de acreditación de sueldos durante la jornada del miércoles. Según explicaron desde la Secretaría de Hacienda, un inconveniente técnico con el Banco de Corrientes afectó el procesamiento de datos, impidiendo que el dinero estuviera disponible en las cajas de ahorro de una franja de la planta municipal.

Los agentes afectados fueron aquellos con DNI finalizados en 5 y 6, quienes debían percibir sus sueldos según el calendario oficial, pero no registraron movimientos en sus cuentas bancarias durante las primeras horas del día.

Cronograma unificado para el jueves

Tras las gestiones realizadas ante la autoridad bancaria, el municipio informó que el problema ya fue resuelto. De esta manera, este jueves 5 de febrero se realizará un depósito masivo que incluirá tanto a los agentes que sufrieron el retraso como a aquellos que ya estaban programados para el cierre del cronograma.

La disposición final de los haberes quedó establecida de la siguiente manera:

Agentes con DNI terminados en 5 y 6: haberes disponibles desde las primeras horas del jueves (normalización del pago demorado).

Agentes con DNI terminados en 7, 8 y 9: cobro según el cronograma original previsto para la fecha.

Con esta unificación de las últimas tandas, la gestión municipal completará el pago de salarios correspondiente al mes de enero para el personal de planta permanente y contratados.