Corrientes: secuestraron dos bicicletas involucradas en un hecho delictivo

La Policía de Corrientes informó que el martes secuestró dos bicicletas en la localidad de Paso de la Patria, vinculadas a un caso que se investiga.

El procedimiento se realizó en la noche del martes por parte de personal de la División de investigación Criminal de la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de la Patria, quienes investigan un hecho delictivo.

Tras un amplio rastrillaje en diferentes zonas de la localidad, los agentes encontraron los rodados en la intersección de las calles Quijano y Saltos de Mocona. Allí se secuestró una bicicleta de color azul y otra de cuadro color amarilla.

Los rodados fueron trasladados a la mencionada dependencia, donde se continuaron con las diligencias del caso.