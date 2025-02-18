Queja y preocupación de la Fecorr por la crísis energética

La Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr) salió a criticar al gobierno nacional por la crisis energética y manifestó su apoyo al gobierno provincial, tras los continuos cortes de energía y bajos de tensión.

"Apoyamos las declaraciones de Pablo Cuenca, presidente del Ente Regulador de Energía de Corrientes, quien afirmó que el gobierno nacional reconoció la fragilidad del sistema energético tras los continuos cortes de energía y bajones de tensión durante la última ola de calor", manifestó la entidad en un comunicado.

Roberto Báez, presidente de la Fecorr, coincidió con Cuenca y señaló que "la falta de inversión en infraestructura y el deterioro del sistema eléctrico durante los últimos 20 años son las principales causas de esta crisis. La situación es grave y afecta tanto a los ciudadanos como a los comerciantes y Pymes de la región".

"¿Por qué no se implementan soluciones concretas? El gobierno nacional declaró la emergencia energética en el NEA, pero aún no se ven respuestas claras. Mientras tanto, las provincias del sur siguen recibiendo subsidios energéticos durante el invierno, mientras que en nuestra región no se reconoce el mismo tratamiento en la época estival, cuando el calor extremo también genera un gran consumo de energía".

"El daño es enorme no solo en las vidas de los vecinos, quienes enfrentan cortes de luz y daños en electrodomésticos, sino también en las pérdidas económicas que enfrentan los comercios y pequeñas empresas debido a los constantes colapsos energéticos", agregó.

La Fecorr sostiene que "urge que se tomen medidas efectivas para mejorar la infraestructura energética y garantizar un suministro de energía confiable para todo"