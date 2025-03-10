Se realizarán cortes de electricidad por tareas de mantenimiento en Corrientes e Ituzaingó

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) informa que este martes, por obras de mantenimiento y mejora, se realizarán interrupciones momentáneas en el suministro eléctrico en Capital e Ituzaingó.

Las tareas de mantenimiento prevén la interrupción de servicio eléctrico en la ciudad de Corrientes, de 7 a 13 en los barrios Collantes, Bercomat, Bejarano, avenida Libertad al 5900 y alrededores. También, alcanzará de 8 a 12 horas al barrio La Rosada y proximidades; y de 11 a 12 horas en los barrios 17 de Agosto, San Marcelo, Guemes, y zonas de influencia.

En tanto que se cortará el servicio de energía eléctrica en Ituzaingó de 7 a 12 horas por tareas de mantenimiento de Línea de Media Tensión (LMT). El corte afectará a los barrios Paraná, Arenera, Santa Rita, Chacra 7, Cementerio y áreas de influencia.