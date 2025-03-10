¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Provincias Unidas cuatreros Gustavo Valdés
Corrientes

El Gobierno dará detalles de un nuevo aumento salarial para los estatales correntinos

Gustavo Valdés afirmó que el ministro de Hacienda brindará una conferencia de prensa.

Por El Litoral

Lunes, 10 de marzo de 2025 a las 09:36

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, informó este lunes cuándo darán a conocer los detalles del nuevo aumento salarial para los estatales activos y jubilados.

En sus redes sociales, el mandatario aseguró que "el próximo martes, 11 de marzo, a las 10 horas, el ministro de Hacienda (Marcelor Rivas Piasentini) brindará los detalles del primer aumento salarial del año que será otorgado desde este mes. 

Vale señalar que, hace unos días el gobernador correntino había mencionado que "estamos terminando todo (los números) y vamos a darlo a conocer". 

Este aumento será el primero del año, después de cinco meses del último otorgado por la Provincia en el mes de octubre. 

