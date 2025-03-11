El Gobierno provincial licita una obra clave en Bella Vista

OBRA: “ACCESO VIAL Y PLAYA DE MANIOBRA DEL EMBARCADERO DEL DEPARTAMENTO DE BELLA VISTA - CORRIENTES”

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO BELLA VISTA – PROVINCIA DE CORRIENTES

Licitación Pública: N°02/2025

Obra “ACCESO VIAL Y PLAYA DE MANIOBRA DEL EMBARCADERO DEL DEPARTAMENTO DE BELLA VISTA - CORRIENTES”

UBICACIÓN: DEPARTAMENTO BELLA VISTA – PROVINCIA DE CORRIENTES

Presupuesto oficial: $2.814.041.567,63 - Iva Incluido.

Garantía de mantenimiento de oferta: $28.140.415,68 (Pesos: Veintiocho millones ciento cuarenta mil cuatrocientos quince con sesenta y ocho centavos).

Plazo de ejecución: Doscientos diez (210) días corridos.

Mes Básico: Diciembre 2024.

Apertura de Ofertas: El acto de apertura de las ofertas, se realizará en presencia de los oferentes el día 01 de Abril del año 2025 a las 10:00hs; en el Salón Verde de Casa de Gobierno de la Provincia de Corrientes, sito en calle 25 de Mayo N° 925.

Consultas: A los efectos de otorgar mayor transparencia al proceso, las consultas podrán efectuarse a través de un correo electrónico de tipo genérico, no institucional, a [email protected] , sin identificación a efectos de garantizar el anonimato de los eventuales participantes en el proceso.

Visita de Obra: Se realizara el día 21 de marzo de 2025, solicitar al correo [email protected], información del lugar y hora a llevarse a cabo.

Venta del Pliego: U.C.A.P.F.I. Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Corrientes, sito en la calle 25 de Mayo N°890, 1° Piso (Código Postal 3.400)

Valor del Pliego: $2.800.000,00 (Pesos: dos millones ochocientos mil con cero centavos)

Lugar de recepción: El sobre con la propuesta deberá ser presentado en Mesa de Entradas y Salidas de la U.C.A.F.I.-Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Corrientes, en horario de 7:00hs. a 13:00hs. Se recepcionarán las ofertas hasta 2 (dos) horas antes de la hora fijada para la Apertura.