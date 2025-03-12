"Es una obra de justicia", dijo Valdés al inaugurar 28 cuadras de asfalto en Ituzaingó

El gobernador Valdés manifestó que “hoy es un día de alegría, de mucha alegría pero se me vienen muchos recuerdos de Ituzaingó fundamentalmente y hay un lenguaje que yo decodifico perfectamente, en los vecinos que por ahí pasa inadvertido pasa por ahí a la larga, pero yo le voy a decir lo que quiere decir soy originario porque por ahí no entendemos” y explicó que “ellos son los originarios que viven donde hoy está la Villa permanente de Ituzaingó y las 1000 viviendas de Ituzaingó, los mejores terrenos que tiene la localidad y hoy valuado cada uno de esos, en 100mil y 150mil dólares y ellos tenían hectáreas y hectáreas de tierra y fueron expropiados, sacados y apilados por una dictadura Militar en este barrio que hoy es el Barrio 180 Viviendas, por eso es una reivindicación a cada uno de los originarios que hoy estamos haciendo para que podamos tener una transitabilidad digna, y esperaron años, años y años y hoy estamos cumpliendo con ustedes, esto es una obra de justicia”.

“Con este Barrio 180 Viviendas se creó el Instituto de Vivienda de la provincia de Corrientes, porque fue el primer barrio que hizo el Gobierno de la provincia de Corrientes inaugurando esta obra que mandó el gobierno Militar a la provincia de Corrientes para que haga casas dignas e hicieron casas, que verdaderamente no fueron las apropiadas, no fueron las adecuadas” indicó el Gobernador y recalcó que “los vecinos sufrieron años y años pero creo que este tiene que ser el aplauso a los vecinos de las 180 Viviendas originarios y los hijos porque tenemos que seguir invirtiendo y haciendo obras de infraestructura”.

Seguidamente, el primer Mandatario de la provincia, dijo que “en poco tiempo más estaremos inaugurando la tercer Planta de Asfalto en la provincia de Corrientes y eso nos permite tener con el Estado 7 frentes de asfalto y tener posibilidad de llevar y hacerle sentir a cada uno de los vecinos de nuestra ciudad, que nosotros podemos vivir mejor y que tenemos los recursos para hacer la Obra Pública” y agregó que “a través de Vialidad Urbana, a través del Ministerio de Obras Públicas que conduce Claudio Polich para llegar a cada uno de los rincones de nuestra provincia de Corrientes lo que necesitamos”.

Luego, Valdés explicó que “hoy cada cuadra vale 40millones de pesos aproximadamente, pero lo venimos haciendo con esfuerzo, hoy tenemos la tecnología, tenemos la capacidad, cada vez tenemos más volumen, cada vez estamos en más ciudades, y cada vez estamos trabajando mejor”.

Con respecto a Yacyretá, Valdés dijo que “en esa Represa se genera energía para 5 provincias y esa represa factura cerca de 3000millones de dólares lo justo es que a los correntinos nos paguen lo que nos corresponde” y adelantó que “por eso demandamos a la Nación para que las regalías de Yacyretá vengan de manera adecuada y nos paguen con recursos, con plata porque es plata de los correntinos y vamos a defenderla”.

Además, remarcó que “la localidad de Ituzaingó tiene gran parte de esa regalía juntamente con la localidad de Apipé, y la localidad de Villa Olivari un poquito, pero también tiene” y luego añadió que “nosotros le estamos devolviendo de esta forma, con Obra Pública como dice la ley, le estamos devolviendo un poco de todo lo que tenemos que hacer”.

Vamos a estar firmando en breve, donde vamos a estar reconociendo verdaderamente los derechos a los habitantes de Ituzaingó, de Apipé y de Villa Olivari para que reciban los recursos que nos corresponden por derecho y por historia” y expresó: “Ituzaingueños e ituzaingueñas, los originarios, los antes de la represa de Yacyretá espero que estas obras le sean de mucho provecho y espero que sigamos caminando juntos y espero que sigamos trabajando unidos para construir una ciudad cada vez más linda”.

Para finalizar, Valdés explicó que “el futuro de Ituzaingó y de Corrientes es verdaderamente gigantesco, en poco tiempo más, vamos a estar inaugurando el Puerto más grande del Norte argentino y el Parque Industrial más importante de la provincia de Corrientes” y argumentó que “vamos a estar haciéndolo con recursos de todos y que va a generar en la región, tanto en Itá Ibaté como en Loreto, como en Santa Rosa, en San Miguel, como en Virasoro, como en Villa Olivari y como en Santo Tomé, va estar generando tremenda cantidad de oportunidades y puestos de trabajo” concluyó.

Polich

Además, el ministro de Servicios y Obras Públicas, Claudio Polich, indicó que “es una satisfacción la inauguración de estás 28 cuadras, y colaborar con los distintos municipios”.

“Esto tuvo que ver con una visión estratégica que tuvo el Gobernador con decidió financiar el equipamiento de la DVP, y es una inversión de los correntinos”, aseguró Polich, y agregó que “esto nos permite tener un programa de financiamiento en obras públicas en el tiempo a un relativo buen costo”.

Cardoso

Por su parte, el presidente de Vialidad Provincial, Pablo Cardoso, indicó que “la Provincia, por decisión del Gobernador, invirtió siempre en equipamiento, tenemos una planta asfáltica de última generación, y pudimos hacer las bases de los caminos de tierra gracias a la incorporación de un equipo vial que tiene un costo alto, y que el Gobierno asumió el costo para poder trabajar”.

Asimismo, agradeció al equipo de Vialidad por el trabajo exhaustivo realizado que “están poniendo todo el esfuerzo para obtener este resultado”, y a los vecinos por ayudar “hasta con un vaso de agua”.

Intendente

El intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, expresó que “años atrás, hablábamos con los vecinos de sueños, de concretar un cordón cuneta, por ejemplo, y tomamos el compromiso con los vecinos, y ahora ese sueño de cambiar la realidad, fue superado ampliamente por la realidad”.

En este contexto, Valdés agradeció al Gobierno por la inversión y “por concretar el sueño de progreso, que hoy es realidad”.

Por último, el jefe Comunal le agradeció al Gobernador que “los vecinos de Ituzaingó después de casi 46 años hayan visto que el sueño se haya hecho realidad”.

Detalles de pavimento asfáltico de 28 cuadras

La obra consistió en la ejecución de 28 cuadras nuevas de pavimento asfaltico, gracias a esta obra, se logró consolidar una red vial más eficiente, proporcionando mayor seguridad y transitabilidad para los vecinos. Asimismo, se garantizó una accesibilidad permanente y confiable, incluso en días de intensas lluvias, evitando anegamientos y mejorando el entorno urbano, lo que contribuye a una mejor calidad de vida para los vecinos del barrio.

La pavimentación abarcó 28 cuadras con una longitud total de 2.455 metros lineales sobre las avenidas; Julio Roca entre Posadas y Pago Largo, Juan de Pueyrredón entre Posadas y Pago Largo, Juan Lavalle entre Posadas y Pago Largo, 3 de Abril entre Julio A. Roca y Carlos Pellegrini, Entre Ríos entre Julio A. Roca y Carlos Pellegrini, Carlos Pellegrini entre Posadas y Pago Largo y Calle sin número entre Julio A. Roca y Carlos Pellegrini.

Inauguración de la pavimentación y conducto pluvial de la avenida Santa Fé

Como primera actividad de la tarde del miércoles en Ituzaingó, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés se hizo presente sobre la avenida Santa Fé y Madariaga para dejar habilitada la pavimentación y conducto pluvial de esa importante arteria en esa localidad.

Inversión en obras fundamentales

“Esto era la típica avenida de Ituzaingó, una calle que todos decíamos que algún día la teníamos que transitar, pero tenía una particularidad, la Avenida llegó hasta la Escuela 243”, comenzó explicando en su discurso el Gobernador, y aseguró que, asimismo, “había una obra que era imperiosa hacerse, un desagüe pluvial, de doble línea, con cables de dos metros de diámetros”.

En este contexto, el Mandatario resaltó que dicha obra es “sumamente costosa”, y que “no se podía hacer si no se resolvían los desagües pluviales, y la decisión que tomamos fue de realizarla”.

“Primero hicimos los pluviales, con una obra de por lo menos de 150 metros de desagüe pluvial”, aseguró el jefe del Ejecutivo y, por otra parte, mencionó que “el pavimento cuesta 65 millones de pesos por lado, en mil metros tenemos 650 millones, en otros mil metros hablamos de otros 650 millones, más el otro lado, ya son 2.600 millones a plata actualizada”.

“Con la obra pluvial, hablamos de 4 mil millones de pesos invertidos”, indicó Valdés y catalogó a la obra como “fundamental” porque “comenzábamos a tener desmoronamiento de la otra barranca, y no teníamos la obra pluvial, cuando llovía corríamos el riesgo de que las casas sean llegadas”.

En la ocasión el Gobernador anunció que colocarán la “iluminación completa de la Avenida con Led”; además afirmó que “tenemos que tener hitos en la gestión, y por esto permite unir la Florida con Ituzaingó”, y resaltó que la gestión Municipal invirtió en 450 metros de asfalto para “poder circular sobre el pavimento”, y por ello aseguro que “estamos trabajando juntos”.

Intendente Juan Pablo Valdés

En el momento de su discurso el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés expresó que “la verdad que esta avenida, ha pasado muchísimo tiempo donde nosotros soñábamos con poder hacerla” y agregó que “aquel sueño que se vio trunco hace mucho tiempo cuando dejó de avanzar la avenida con los adoquines y había quedado pendiente”.

Para terminar, Juan Pablo Valdés dijo que “en aquel entonces cuando se había terminado la campaña y estábamos próximos a asumir en ese proyecto que teníamos en conjunto con el Valdés, pasamos por esta avenida y el Gobernador dijo: esta arteria la vamos a asfaltar y hoy estamos parados arriba de ella” concluyó.

Presencias

Acompañaron al Gobernador Gustavo Valdés; el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard; el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés; los ministros Provinciales de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; de Desarrollo Social, Adán Gaya; de Seguridad, Alfredo Vallejos; de Justicia, Juan José López Desimoni; el titular de la Dirección de Vialidad Provincial, Luis Cardoso; el senador provincial, Sergio Flinta; secretarios y subsecretarios provinciales y municipales; concejales, y demás autoridades.