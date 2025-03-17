El Gobierno provincial inauguró una importante obra en la zona sur de la Capital

El Gobernador Gustavo Valdés inauguró este lunes por la tarde las obras de duplicación de calzada, pavimentación, instalación de iluminación LED, y 400 metros nuevos de desagüe pluvial, por Avenida Cruz del Sud entre Av. Paysandú y Santa Catalina.

El gobernador, arribo al lugar acompañado del vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, el intendente de la Ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich, y el interventor del Invico, Lizardo González.

Valdés dijo al respecto que “las grandes conexiones, y los grandes escurrimientos terminan siendo por una inversión como esta, y estamos viendo 600 metros recuperados para los vecinos”, y a la vez, mencionó que “pudimos abrir una avenida y conducir el desagüe fluvial, y esto fue porque venimos trabajando con la Intendencia de la Ciudad de Corrientes, paso a paso, y con inversiones importantes”.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo Provincial destacó en la ocasión que fue una inversión “cercana a los 1.800 millones de pesos porque tiene una inversión por debajo, y por arriba, más la iluminación que hicimos con la Municipalidad”, y consideró que “es una obra que cambia la calidad de vida”.

"Cuando comenzamos la gestión, había solo 270 luminarias de LED en toda la Capital, hoy contamos con más de 25 mil, lo que significa que más del 84% de la ciudad dispone de esta tecnología de iluminación", apuntó Valdés.

Para finalizar, el Gobernador destacó que para “tener una ciudad en orden, hay que tener inversiones, y conciencia de que estas obras son importantes para los capitalinos”, y para ello “necesitamos conexión entre el Gobierno de la Provincia y el Municipal, durante mucho tiempo nos hemos peleado y no hemos invertido, pero la inversión en asfalto e infraestructura no tiene valor. En la Capital de Corrientes estamos cada día mejor, y que juntos estamos haciendo la ciudad que soñamos”.

Al concluir el discurso del Gobernador, se realizó el tradicional corte de cintas para dejar inaugurada formalmente la obra.

Eduardo Tassano

El intendente de la ciudad de Corrientes manifestó que “quiero destacar algo que dijo Polich, la conexión que significa de los barrios lindantes a las Mil Viviendas en la zona de santa catalina, completada también por otra obra el gobierno provincial, la avenida santa catalina, próximamente a inaugurar la avenida Igarzabal, entre otras, en el barrio independencia, en fin, toda una política de conexión” y remarcó que “esto va un camino con lo que Gustavo normalmente llama la reparación histórica de la Ciudad después de muchos años de abandono y de deterioro, una propuesta clara ya a lo largo de estos años podemos decir, propuestas concretadas en obras en toda la ciudad donde se han intervenido las calles”.

Claudio Polich

Al dirigirse a los presentes el ministro de Obras Públicas, Claudio Polich dijo que “esta obra es una obra central para este lugar de la ciudad, no solamente por lo que significa en la conectividad, sino por la solución que trae con respecto al tema de escurrimiento de aguas” y añadió que “acá hay alrededor de 400 metros de desagües hechos a nuevo, que tienen que ver con la posibilidad de que cada vez que tengamos algún tipo de inclemencia climática dentro de lo razonable, no se produjera en este lugar las inundaciones que todos conocíamos que se producían acá más o menos 150 o 200 metros, interrumpiendo el paso”.

Luego, remarcó que estas obras “también generan una dinámica en positivo por el hecho de que dentro de no mucho tiempo ustedes van a poder ver como todos los terrenos que están cerca empiezan a cobrar valor y empieza a florecer en este lugar la inversión privada, generando comercios, generando viviendas, generando de alguna manera una gran movilidad desde el punto de vista económico y social, que es lo que buscamos cada vez que se hacen inversiones de este tipo” cerró el ministro.

Lizardo González

Al explicar sobre las obras realizadas, el interventor del Invico, Lizardo González dijo que “son la duplicación de la calzada que nace en Paysandú por Cruz del Sud hasta la avenida Santa Catalina con un ancho de 8.30 por 420 metros de distancia, la doble calzada con iluminación, todo lo que es vereda, los desagües pluviales con 6 sumideros, más de 230 metros de desagües pluviales, que mejora realmente la calidad de la seguridad vial de los vehículos y de los peatones” agregando para finalizar que “también la otra etapa que es la de la avenida Maipú por Tupungato, que hace lo que interconecta el barrio 200 viviendas que es el barrio Concepción realizado por el Instituto de Vivienda y estas obras fueron 100% financiadas por el Gobierno de la provincia, por instrucción del Gobernación, con una inversión entre las dos obras de más de 1.800 millones”.

Detalle de obras

Las obras consistieron en la construcción de desagües pluviales sobre calle Aconcagua, ampliándose la red 200 metros, con cañerías de H° de 800 mm, y la construcción y re construcción de sumideros en la esquina calle Los Tehuelches, y la conexión al nuevo sistema, aliviando al sobrecargo sistema de Avenida Maipú. Se realizaron también la demoliciones y reconstrucciones de los 200 metros de las calles Aconcagua, con un paquete estructural de hormigón simple de 18 cm, y una base de RDC de 15 cm, apta para el alto tránsito de la vía.

Al mismo tiempo, se construyeron 400 ml de calzada nueva, de ancho útil de 7,00 m con cordones integrales sobre calles Tupungato entre avenida Maipú y calle Aconquija, comunicando así al barrio Concepción de 200 viviendas del Invico, con la Avenida Maipú y mejorando la circulación de la zona. En este caso, con una fuerte inversión íntegramente del Gobierno provincial de $691.319.299,35.

La obra de infraestructura vial del ensanchamiento de la Av. Cruz del Sud (duplicación de calzada) entre avenida Paysandú y avenida Santa Catalina, consistieron en la ejecución de veredas y desagües fluviales, fue desarrollada por el Instituto de Viviendas de Corrientes, con una fuerte inversión íntegramente del Gobierno provincial de $1.177.443.053,06.

Además, para garantizar una circulación vial segura y prolongar la vida útil de la avenida, sobre la banda norte existente se realizaron trabajos de bacheo.

Asimismo, se ejecutaron 2330 m2 de vereda de ambas bandas de la avenida Cruz del Sud con arborización en todo el recorrido de la avenida, mejorando aún más la circulación.

A través de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes se ejecutó el alumbrado público.

