Uno por uno: cómo votaron los diputados correntinos el DNU que avala el acuerdo con el FMI

Con el aporte de los diputados nacionales por Corrientes, el Gobierno consiguió aprobar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que avala un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La votación terminó con 129 votos positivos, 108 rechazos y 6 abstenciones.

Los legisladores correntinos aportaron 3 votos a favor, 3 en contra y una ausencia.

De los diputados que avalaron el acuerdo con el FMI se encuentran Sofía Brambilla (PRO), Claudio Almirón (La Libertad Avanza) y Federio Tournier (Encuentro Liberal-UCR). Por su parte, Manuel Aguirre (UCR) se ausentó al momento de la votación.

Entre tanto, los legisladores peronistas Christian Zulli, Nancy Sand y Jorge Romero votaron en contra.

Con este resultado, el DNU se asegura su vigencia (al menos mientras no diga lo contrario la Justicia), ya que la ley vigente establece que para dar de baja un instrumento de este tipo se requiere el rechazo de las dos cámaras del Congreso. El Senado, entonces, queda sin voz en el debate.