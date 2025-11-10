Continúa el juicio contra la jueza Julieta Makintach con la declaración de testigos clave

El jury contra la jueza Julieta Makintach, integrante del tribunal de San Isidro que encabezó el juicio por la muerte de Diego Maradona, se reanudó hoy en la ciudad bonaerense de La Plata. La audiencia anterior, que tuvo lugar el viernes, había sido suspendida por un corte de luz y una filtración de agua en el edificio donde sesiona el Jurado de Enjuiciamiento.

Makintach enfrenta cargos por mal desempeño después de haber participado en la producción del documental Justicia Divina, mientras todavía estaba a cargo de ese expediente. Según la acusación, su conducta habría comprometido la imparcialidad y la ética judicial, además de violar deberes propios del cargo.

La jornada del viernes pasado había comenzado con la declaración del juez Ariel Introzzi, integrante del Tribunal Oral N°2 de San Isidro, y excompañero de Makintach, quien respondió preguntas referidas a la dinámica de los tribunales y a la actuación de la magistrada en el juicio por la muerte del Diez.

Introzzi relató que tomó conocimiento del documental después de que el proyecto saliera a la luz y en ese momento, la propia Makintach reunió a sus colegas para negar cualquier participación.

“Después de que surge el problema, nos reúne y nos dijo que era falso. Negó la existencia del documental”, afirmó el magistrado ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Consultado sobre las imágenes que mostraban escenas grabadas dentro del edificio judicial, el juez fue categórico: “Uno puede ir un domingo a los tribunales para firmar una sentencia o para trabajar, no para armar un set de filmación”.

Además, señaló que Makintach “comentaba abiertamente que tenía interés en asumir la dirección del juicio por la muerte de Diego Maradona” y que incluso manifestó la intención de “recurrir ante la Suprema Corte bonaerense” si no se le concedía ese rol.

Luego de su exposición, declaró José Ignacio Amallo, uno de los fiscales que intervino en la investigación por la muerte del exfutbolista, quien sostuvo que el documental existía y que había elementos que vinculaban directamente a Makintach con el proyecto audiovisual.

“Pudimos encontrar elementos que sostenían que la productora estaba detrás del documental”, explicó, y agregó: “Estábamos detrás de un guion hecho y derecho. Era un guion que mantenía una idea original y luego se agregaba a partir de la información que aportaban las personas que estaban en el juicio… A mi impresión, estaba en conocimiento la doctora Makintach.”

El fiscal fue más allá y afirmó que la jueza “no solo fue protagonista, también fue productora del documental” y consideró que el proyecto “tenía un fin económico, era un negocio”.

También declaró Mariana Parbst, abogada adscripta a la Suprema Corte bonaerense, y luego comenzó a exponer Maximiliano Savarino, juez del Tribunal Criminal N°3 de San Isidro, pero su testimonio fue interrumpido por el corte de luz que afectó el edificio y obligó a suspender la audiencia.

El tribunal resolvió entonces pasar a un cuarto intermedio hasta hoy, para completar los testimonios que habían quedado pendientes. Además de Savarino, se espera la declaración de su colega Verónica Di Tommaso, quien también integró el TOC N°3.

La jueza Makintach había señalado en su propia declaración que ambos sabían de la existencia del documental, aunque no los mencionó directamente durante su exposición.

En la lista de testigos prevista para esta jornada también figuran Jana Maradona, hija de Diego, y los abogados Rodolfo Baqué y Fernando Burlando, quienes representaron a distintas partes durante el proceso judicial que se vio frustrado en mayo de este año, y los periodistas Victoria De Masi y Bárbara Villar Camacho.

Durante el turno de la tarde está programada la comparecencia de la policía Lucía Salazar, de los abogados Mara Digiuni, Vadim Mischanchuk, Mario Baudry y Fabián Améndola, y tres policías de San Isidro, todos citados por la acusación.

Makintach enfrenta cargos por presunto cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionaria pública, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios. El tribunal que lleva adelante el jury está presidido por Hilda Kogan, titular de la Suprema Corte bonaerense, e integrado por legisladores y abogados del foro bonaerense.

El proceso continuará durante toda la semana, con nuevas declaraciones de testigos y la presentación de pruebas solicitadas por las partes, antes de que el Jurado de Enjuiciamiento resuelva si corresponde o no la destitución de la magistrada.

