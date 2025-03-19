Con presencia de Valdés, se realizará la Segunda Jornada de Concejales

Este jueves se realizará en el Auditorio Julián Zini del Centro Administrativo, la Segunda Jornada de Concejales de la provincia de Corrientes, organizada por la Subsecretaría de Asuntos de Estado, dependiente del Ministerio de Coordinación y Planificación del Gobierno provincial. El acto de apertura iniciará a las 9:30, luego habrá distintas disertaciones de interés para la labor legislativa de los ediles y está previsto el cierre, alrededor de las 11, a cargo del gobernador Gustavo Valdés.

El mandatario provincial tiene previsto participar previamente a las 9:30 en la Asamblea del Consejo Federal de Turismo, la cual tendrá lugar en el Salón Camba Cuá del Hotel de Turismo, por calle Entre Ríos 650. Posteriormente, se espera que a las 10:30 asista a la Jornada de Concejales que se desarrollará en Blas Benjamín de la Vega 1699.

Programa

Desde la Subsecretaría de Asuntos de Estado, a cargo de Javier Sáez informaron que esta Segunda Jornada de Concejales de la provincia de Corrientes dará inicio con las respectivas Acreditaciones a las 9:00, para continuar a las 9:30 con el Acto de Apertura de la Jornada, el cual contará con la presencia del Ministro de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri.

A las 9,45 la Subsecretaría de Asuntos de Estado tendrá a su cargo la Jornada de Redacción y Técnica Legislativa; y Ordenamiento de Juzgados de Faltas, con la disertación del equipo técnico de la Subsecretaría, integrado por el Dr. Jorge Zappelli, la Dr. Teresita Olmedo y la Dra. Shirle Serra.

A las 10:00, Telco Corrientes realizará la presentación del Sistema de Gestión Documental Digital “DoCo” (Documentos Corrientes), a cargo de la directora del organismo, Ana Alegre López.

A las 10:20, el Instituto de Estadísticas y Ciencias de Datos, realizará la presentación de “Estadísticas Públicas para la Gestión”, a cargo del presidente del organismo, Juan Francisco Bosco.

A las 10:40, la Escuela de Gobierno de Corrientes, se brindará la charla denominada “Dónde estamos y hacia dónde vamos”, a cargo del director del organismo, Lautaro Barbis.

A las 11:00, el ex intendente de Goya y senador provincial, Ignacio Osella disertará sobre "El rol de la articulación público privada y la participación ciudadana en la gestión municipal”.

Finalmente, el cierre de esta Segunda Jornada de Concejales de la provincia de Corrientes estará a cargo del gobernador Gustavo Valdés, previsto para las 11:20.