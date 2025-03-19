Asumen las autoridades del PJ Corrientes

Este viernes 21/03 a las 19, en la sede del PJ (Salta 663 - Corrientes) asumirán las nuevas autoridadades del PJ Corrientes, tras el proceso interno que culminó el 9 de marzo.

Ana Almirón fue proclamada presidenta del PJ Corrientes y es la primera mujer en presidir la histórica fuerza de Perón en la provincia. En Capital, el diputado Félix Pacayut liderará al peronismo. Tanto a nivel provincial como en la ciudad de Corrientes no hubo compulsa interna pues solo se presentó una lista de candidatos. Aunque se debe recordar que en Capital el senador provincial José Pitín Aragón bajó su grilla y renunció a la vicepresidencia del partido, para evitar mayores rispidecez.

Ana Almirón lleva como candidato a gobernador a Martín Tincho Ascúa y el sector de Pacayut postuló a Daniel Flores para la intendencia capitalina.



"Ahora se viene la tarea de reconstruir al Peronismo correntino y convocar; junto a partidos compañeros, organizaciones sociales y de los trabajadores; a formular una propuesta que convenza a nuestro Pueblo a que somos los únicos que podemos revertir décadas de decadencia y pérdida de oportunidades", aseguraron