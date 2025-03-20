Valdés pidió "bajar la conflictividad que se da en los últimos tiempos en la Argentina"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés cerró este jueves la Segunda Jornada de Concejales, donde instó a tener una “provincia más pujante con empleo privado de calidad”.

Para ello consideró importante el rol del Estado, su administración y eficiencia, como así también el marco legislativo. En este sentido, el Mandatario pidió a los ediles “ocuparse de las necesidades de los vecinos”.

El encuentro tuvo lugar en el Auditorio Julián Zini del Centro Administrativo. Inició con el Acto de Apertura en el que fueron oradores, el ministro de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri y el subsecretario de Asuntos de Estado, Javier Sáez, cuya área organizó este encuentro de ediles para que se capaciten en la labor legislativa. Cabe desatacar que en la ocasión el auditorio estuvo colmado de concejales de unos 50 municipios y que también asistieron funcionarios provinciales y municipales.

En contacto con la prensa, el gobernador declaró que la representación de los concejales es fundamental, ya que se “acercan a la gente y llevan al Concejo Deliberante los problemas que son comunes a la sociedad”.

El mandatario dejó en claro que para ser concejal “hay que caminar, hay que andar”, siendo la misma una función muy importante dentro de los municipios que permite “ocuparse de las necesidades de los vecinos”.

Continuando, Valdés puntualizó que “tenemos 40 años de democracia y hay que mirar el bien común”, señalando que muchas veces existe una mirada exclusivamente partidocrática e hizo hincapié en la necesidad de “bajar la conflictividad que se da en los últimos tiempos en la Argentina”.

En ese sentido manifestó que “hoy vemos que las sociedades tienden a dividirse cada vez más” y ante ello, el gobernador instó a tener una “mirada más amplia para resolver los problemas de los argentinos y de los correntinos”.

Y en ese marco, dijo que “tenemos que comprender hacia dónde vamos como provincia, sabiendo que el empleo público tiene que brindar el mayor servicio posible a los ciudadanos, con la mayor dedicación”.

En este sentido, consideró necesario “mantenernos estables” en cuanto a cantidad de empleo público y valoró que “Corrientes creció en los últimos años en un 22 por ciento en población, pero sin embargo los números de empleados públicos se mantuvieron estables y eso nos da como Estado una mayor capacidad de inversión que la estamos volcando a la industria y producción, mejorando así el producto bruto geográfico con una economía más fuerte, tornando así a la provincia más pujante con empleo privado de calidad”.

EL ENCUENTRO

Primeramente la Subsecretaría de Asuntos de Estado presentó una charla sobre Redacción y Técnica Legislativa; y Ordenamiento de Juzgados de Faltas, con la disertación del equipo técnico de la Subsecretaría, integrado por el Dr. Jorge Zappelli, la Dr. Teresita Olmedo y la Dra. Shirle Serra.

Luego, Telco Corrientes presentó el Sistema de Gestión Documental Digital “DoCo” (Documentos Corrientes), a cargo de la directora del organismo, Ana Alegre López. Seguidamente, el Instituto de Estadísticas y Ciencias de Datos presentó “Estadísticas Públicas para la Gestión”, a cargo del presidente del organismo, Juan Francisco Bosco.

Luego, la Escuela de Gobierno de Corrientes, brindó la charla denominada “Dónde estamos y hacia dónde vamos”, a cargo del director del organismo, Lautaro Barbis. Siguió el exintendente de Goya y senador provincial, Ignacio Osella disertando sobre "El rol de la articulación público privada y la participación ciudadana en la gestión municipal”.

Finalmente, alrededor del mediodía, el gobernador Valdés cerró esta Segunda Jornada de Concejales de la provincia de Corrientes, puntualizando en la relación púbico-privada y planteando la necesidad de un Estado eficiente para que los sectores privados de la economía puedan desarrollarse, generando empleo de calidad, principalmente desde la industria y la producción. Y en este contexto, consideró importante la tarea de los concejales a la hora de legislar en pos de los vecinos.