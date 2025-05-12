Elección de autoridades del Comité de Prevención de la Tortura

En el Salón de acuerdos, se reunieron los integrantes del Comité de Prevención de la Tortura, quienes eligieron como presidente a Jorge Eduardo lsetta. Además, asumieron los comisionados en representación de las Organizaciones de Derechos Humanos No Gubernamentales: Sofia Domínguez, José Manuel Vázquez, Oscar Ernesto Tovani y Lisa Beatriz Monje.

Conforman el Comité, los senadores MartínBarrionuevo y Diógenes González, quien seguirá ocupando el rol de secretario.

El vicegobernador Pedro Braillard Poccard, acompaño y destacó el trabajo que lleva delante el comité, asimismo puso en valor la presidencia honoraria de Ramón Leguizamón quien participará como referente de consulta.