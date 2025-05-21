Con una inversión millonaria, Valdés inauguró 21 cuadras de cordón cuneta en el Ongay

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó este miércoles un importante acto en el barrio Ongay, donde dejó inauguradas 21 cuadras de cordón cuneta, en la intersección de las calles Berazategui y Pergamino.

La obra, que demandó una inversión superior a los 500 millones de pesos, forma parte del plan de urbanización y mejoramiento de infraestructura en zonas vulnerables de la capital correntina.

Durante el acto, Valdés destacó el trabajo sostenido en este sector de la ciudad: “Venimos trabajando mucho en este barrio. Venimos mejorando y dando forma a la ciudad”, afirmó.

El mandatario provincial subrayó la relevancia de estas obras para transformar realidades sociales “Estamos inaugurando 24 cuadras con una inversión de más de 500 millones de pesos, para seguir mejorando esta zona deprimida y baja. Ahora tenemos que seguir metiendo recursos para trabajar en la urbanización de la provincia”, sostuvo.

Asimismo, también valoró el rol de Vialidad Urbana, el organismo que llevó adelante los trabajos “Vialidad Urbana fue un acierto para resolver este tipo de problemas. No podíamos dejar solos a los intendentes que no tenían los recursos. Hoy, con la administración provincial, los recursos alcanzan para cambiar una realidad”, enfatizó.

Finalmente, el gobernador remarcó la importancia de estas obras para la vida cotidiana de los vecinos “Hemos mejorado la circulación y todo lo que tiene que ver con la transitabilidad. Tenemos que seguir por este camino”, concluyó.

Con esta intervención, el Gobierno provincial continúa consolidando su política de obras públicas orientadas al desarrollo urbano y la mejora de la calidad de vida en los barrios más postergados.

Detalles de la obra

Gobierno de Corrientes por medio del Ministerio de Obras Públicas realizó la obra de cordón cuneta de 21 cuadras sobre una longitud total de 3912 metros lineales sobre las calles: Juan José Paso (e/Cartagena y Berasategui), en Cornelio Saavedra (e/Cartagena y Ex Vías), sobre Pergamino (e/Valdepeñas y Ex Vías), en Pasaje Detroit (e/Valdepeñas y Ex Vías), sobre Boston (e/Ex Vías y Juan José Castelli) y en Berazategui (e/Ex Vías y Juan José Castelli).

El cordón cuneta a ejecutar a ejecutar está compuesto por una cuneta de 75 cm de ancho y 15 cm de espesor y un cordón de 17 cm de ancho por 15 cm de altura de hormigón calidad H-21 elaborado en Planta de Hormigón de Vialidad Urbana.

La cuneta lleva 2 pasadores de hierro liso de diámetro 16mm, longitud de 40 cm, separados cada 4 metros de longitud, ubicados a media altura de la cuenta, y el cordón está compuesto por estribos de hierros de 6 mm cada 25 cm y 2 hierros de 6 mm longitudinales.

El enripiado de 21 cuadras se realizó sobre una longitud de total de 1956 metros lineales y los trabajos que se concretaron para la ejecución del enripiado de calles una vez ejecutado los cordones cunetas a ambos lados de la calle, consistieron en: el movimiento de suelo y perfilado de calles a nivel de cunetas, la apertura de caja de 10cm entre cunetas, saneamiento, compactación y nivelación de base de asiento y la provisión, distribución, regado, compactación y perfilado de perfil transversal con material ripio 0-32 más suelo apto del lugar.