Corrientes: Diputados pidió el "cese de violencia" 

Tras el desarrollo del orden del día, el diputado Horacio Pozo se refirió a 3 hechos de violencia en la provincia de Corrientes.

El primero en Concepción, teniendo como víctima a Agustín Ibarra; el segundo en Itatí con Francisco Romero y el tercero con Esteban Miño en Mburucuyá. “No queremos más violencia política… Queremos el compromiso de todos para conservar la paz en democracia. Que exista el respeto, el apego a la ley”, dijo el legislador.

Vale recordar que Ibarra fue chofer del vehículo que trasladó Laudelina Peña, tía de Loan Danilo Peña, a declarar en la Justicia provincial, un sábado a la madrugada cuando la causa ya estaba en el fuero Federal.

A su turno, la diputada Marlen Gaúna hizo referencia al acto de vandalismo contra el busto del Gral Juan Perón en la plaza del barrio Yapeyú. “La violencia no es solamente política, sino también social y parece que pasa desapercibida… nosotros tenemos que poner en conciencia…”, agregó para pedir cuidar la democracia y ser civilizados.

Por último, el diputado Germán Braillard, acotó el caso de traslado de médicos en distintas localidades, como el caso del Dr. Galarza en Mburucuyá.