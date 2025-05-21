Así quedó la nueva cancha de parquet del Club Córdoba, inaugurada por Valdés

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, inauguró este miércoles la nueva cancha de parquet del Club Córdoba de la Capital.

Se trata de una obra integral que se llevó adelante en las instalaciones ubicadas por calle Catamarca 1091.

Durante el acto, el mandatario destacó que el club dejó de lado competencia para poder tener su propio estadio remodelado. "Dejaron gloria y competencia para construir tu casa. Van a ser locales con fuerza y la gente va a volver a gritar por este básquet que es correntino", dijo.

Además, sostuvo que la "inversión en deporte lo que hace es juntar a los chicos".

Tras la habilitación de la infraestructura, se entregó indumentaria a diferentes clubes de la capital como Pingüinos, Hércules, El Tala, Frondizi, Don Bosco, 1536 Viviendas, Juventus, Halcones, Sagrado Corazón, Sportivo, San Martín, Juventus, Juventud Naciente, Córdoba, entre otros.

