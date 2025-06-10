Valdés inaugurará el servicio de Angiografía y un nuevo tomógrafo en el Hospital Escuela

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, inaugurará este miércoles a las 11 el nuevo Servicio de Angiografía y el moderno equipo de tomografía en el hospital Escuela "Gral. José Francisco de San Martín".

Para la puesta en marcha del Servicio de Angiografía se llevaron a cabo las obras necesarias para la instalación de un equipo de última generación. Este aparato permitirá realizar múltiples procedimientos vasculares con la más alta definición disponible, marcando un avance significativo en la capacidad de diagnóstico y tratamiento del hospital.

Por otra parte, se presentará el nuevo tomógrafo marca Canon, adquirido a través del Banco de Corrientes. Con 128 canales de cortes tomográficos, este equipo realiza estudios en 3D y en tiempo récord. Es cuatro veces más rápido que los modelos convencionales, permite efectuar tomografías cardiacas y utiliza inteligencia artificial para mejorar la precisión y calidad de los estudios.

Más tarde, el mandatario también hará la presentación de las Líneas de Asistencias Financieras para la Industria de la Carne, la cual se llevará adelante en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno a las 12:30.