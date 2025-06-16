Corrientes de luto: murió Emilio Medina Lareu

Falleció este lunes Emiliano Medina Lareu, un histórico referente del periodismo en Corrientes. A sus 94 años, Medina Lareu falleció apenas horas después de haber compartido con su familia la celebración del Día del Padre.

La triste noticia fue confirmada por su hijo, el consultor y también periodista Alberto Medina Méndez, quien lo despidió con un emotivo posteo en redes sociales:

“La misma imagen que publiqué una hora antes de su fallecimiento fue mi última foto con él (…) Le di un abrazo y terminó siendo la despedida sin saberlo (…) Vivió 94 años, las pasó todas, pero estoy seguro que se fue en paz”. Medina Lareu siempre fue reconocido como un hombre inteligente, astuto, entrañable y simpático, cuya figura marcó una época en la comunicación correntina. Su legado permanecerá en el corazón de quienes lo conocieron.

Desde distintos medios de la provincia y a través de redes sociales, colegas, dirigentes y ciudadanos expresaron su pesar y lo recordaron con afecto.

Q.E.P.D. Emiliano Medina Lareu, un periodista de alma y corazón correntino.