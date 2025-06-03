Cristina Kirchner: “Vamos a Corrientes a apoyar a Tincho Ascúa”

La ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, encabezará este sábado un acto en la localidad correntina de Paso de los Libres. En el mismo, se apoyará la candidatura a gobernador de Martín Ascúa, quien disputará en las elecciones del próximo 31 de agosto.

“Vamos a apoyar a Tincho Ascúa, que es el intendente de Paso de los Libres en la provincia de Corrientes, donde, además, el Partido Justicialista estuvo intervenido seis años, lo normalizamos, eligieron democráticamente no solamente las autoridades partidarias, sino también los candidatos”, dijo Cristina este lunes a la noche durante una entrevista en el canal C5N.

Asimismo, dimensionó su conexión con Corrientes al referirse a la desaparición de Loan Peña y asegurar que el niño “no se perdió, se lo robaron. A él se lo llevaron”.

El acto de este sábado en Paso de los Libres es organizado como un encuentro popular en el que la presidenta del Consejo Nacional del Partido Justicialista cerrará una lista de oradores que presentarán a Tincho Ascúa como el candidato de una opción política dispuesta a enfrentar al modelo que gobierna Corrientes hace 25 años y a las políticas nacionales que perjudican a la provincia..

Se realizará en el anfiteatro Carlos Gomes de la Ciudad de Paso de los Libres con accesos desde el mediodía y con hora de inicio a partir de las 15.

Se presentarán números musicales en el marco de una pauta cultural dispuesta para dar entrada a los mensajes de referentes de la unidad opositora en la provincia de Corrientes y un cierre a cargo de la expresidenta de la nación.

Sobre el escenario, además de Ascúa y Cristina, estarán presentes la presidenta del Partido Justicialista en la provincia, Ana Almirón, junto a los 72 candidatos a intendentes de todos los municipios correntinos, entre otros, como dirigentes nacionales de los ámbitos legislativo y sindical.

Fue invitado todo el arco dirigencial del peronismo correntino, así como los representantes de los partidos aliados, en el marco de una fuerza en construcción para concurrir a los comicios del próximo 31 de agosto.