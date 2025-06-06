Gustavo Valdés: "En julio posiblemente habrá aumento salarial"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, adelantó en las últimas horas que en julio podría concretarse un nuevo aumento salarial para los trabajadores estatales.

El mandatario provincial afirmó: “En junio estará el aguinaldo, y en julio posiblemente haya un aumento salarial”.



También destacó que, a pesar del contexto económico complejo, la provincia mantiene el compromiso con el pago a sus empleados.

“Estamos en una situación difícil, pero este es un mes especial, un mes ‘regalo’ para los trabajadores. Vamos a abonar el aguinaldo sin ningún tipo de problema”, expresó Valdés al programa Sin Freno.

Además, agregó que en este tipo de cuestiones, y desde la provincia lo están manejando: “Hay que tener responsabilidad en temas del Estado”.

