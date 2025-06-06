¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Papa Leon XIV Policía de Corrientes Parada Pucheta
Papa Leon XIV Policía de Corrientes Parada Pucheta
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
DECLARACIONES

Gustavo Valdés: "En julio posiblemente habrá aumento salarial"

El mandatario aseguró que el pago del aguinaldo en este mes está garantizado. 

Por El Litoral

Viernes, 06 de junio de 2025 a las 11:55

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, adelantó en las últimas horas que en julio podría concretarse un nuevo aumento salarial para los trabajadores estatales.

El mandatario provincial afirmó: “En junio estará el aguinaldo, y en julio posiblemente haya un aumento salarial”.
 

También destacó que, a pesar del contexto económico complejo, la provincia mantiene el compromiso con el pago a sus empleados.

“Estamos en una situación difícil, pero este es un mes especial, un mes ‘regalo’ para los trabajadores. Vamos a abonar el aguinaldo sin ningún tipo de problema”, expresó Valdés al programa Sin Freno.

Además, agregó que en este tipo de cuestiones, y desde la provincia lo están manejando:  “Hay que tener responsabilidad en temas del Estado”.
 

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD