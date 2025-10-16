El geriátrico “Juana F. Cabral” celebra 40 años con una jornada sobre políticas de salud

En el marco de su 40° aniversario, el Hospital Geriátrico de Agudos “Juana Francisca Cabral” organizará este viernes una jornada de capacitación bajo el lema “Políticas de Salud: El Envejecimiento desde la Gestión” destinada a promover el intercambio de experiencias en la atención al adulto mayor.

La actividad se desarrollará de 8 a 13 horas en el salón Julián Zini del Banco de Corrientes, y es organizada por el nosocomio junto a la Asociación Cooperadora. Estará dirigida a autoridades y equipos de salud del ámbito público y privado, con entrada gratuita y acreditación presencial el mismo día del evento.

Entre los disertantes destacados se encuentra el presidente de la Asociación Argentina de Geriatría y Gerontología, Matías Eduardo Manzotti, quien hablará sobre “La Geriatría: evolución de los servicios asistenciales” y también coordinará una mesa redonda con otros especialistas.

También participarán referentes hospitalarios del NEA, como Esteban Sartore (Entre Ríos), Eduardo Segura (Misiones) y Germán Braillard Poccard (Corrientes), quienes compartirán sus perspectivas sobre la gestión y los desafíos actuales en la atención integral de personas mayores.

Además, en horas de la tarde, de 18 a 20, se realizará una capacitación específica para cuidadores y familiares de adultos mayores, que tendrá lugar en el Centro de Día del hospital, ubicado en Belgrano 1353.

Las actividades conmemorativas culminarán el 30 de octubre con un agasajo para el personal y colaboradores en el Club de Regatas Corrientes, como parte del cierre de este aniversario institucional.

Inaugurado oficialmente el 31 de octubre de 1985, el Hospital Geriátrico “Juana F. Cabral” es un referente en atención especializada, formación e investigación en salud para personas mayores en la provincia de Corrientes. En estas cuatro décadas, la institución se ha consolidado como un pilar clave del sistema sanitario provincial en el abordaje integral del envejecimiento.