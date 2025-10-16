Temporal en Corrientes: la Municipalidad reportó que no hubo daños y activó operativos

La Municipalidad de Corrientes informó que, luego de las intensas lluvias y la caída de granizo registradas entre la noche este miércoles y la madrugada del jueves, la ciudad no sufrió daños materiales relevantes ni emergencias graves. Esto se debe al buen funcionamiento del sistema de desagües pluviales y la rápida intervención de las cuadrillas municipales.

Según el parte oficial, en el barrio Esperanza cayeron 71 milímetros de agua, mientras que la zona céntrica registró 50 milímetros. Los datos fueron confirmados por el subsecretario de Gestión de Riesgos, José Pedro Ruíz, quien destacó que el Plan Hídrico Municipal permitió un drenaje eficiente, especialmente en sectores urbanos históricamente problemáticos.

“Cerca de la medianoche se registró la caída de granizo, principalmente en la zona sur de la ciudad. No hubo reportes de daños ni personas afectadas”, aseguró Ruíz. El funcionario también indicó que se detectaron dos situaciones puntuales: un socavamiento en una calle del barrio Esperanza, posiblemente por fallas en la red cloacal, y un anegamiento parcial en la intersección de Lavalle y Sánchez de Bustamante, donde actualmente se ejecuta una obra vial.

Cuadrillas de la Subsecretaría de Gestión de Riesgos se encuentran trabajando desde las primeras horas de este jueves en la limpieza de sumideros y tareas de bombeo en esos sectores. “La respuesta fue inmediata y se está normalizando la situación”, agregó el subsecretario.

Desde el Ejecutivo municipal se remarcó que el Plan Hídrico incluye la limpieza periódica de bocas de tormenta, ampliación de canales y conductos, y el uso de tecnología de monitoreo en tiempo real, acciones que permiten una mejor preparación ante eventos meteorológicos.

“El trabajo sostenido desde el inicio de la gestión del intendente Eduardo Tassano demuestra su efectividad. Hoy la ciudad puede responder mejor a lluvias intensas que antes generaban complicaciones mayores”, destacó Ruíz.

Pronóstico y monitoreo

El funcionario también informó que, según el pronóstico oficial, las lluvias continuarán durante toda la jornada del jueves y podrían extenderse hasta la tarde-noche del viernes. Por tal motivo, se mantiene activo el esquema de monitoreo y respuesta rápida del municipio ante cualquier posible contingencia.

La Municipalidad solicitó a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales y reportar cualquier eventualidad al Sistema de Atención Ciudadana.