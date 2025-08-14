Teresa Parodi desmintió una candidatura política: "Es completamente falsa"

La reconocida artista Teresa Parodi desmintió rotundamente los rumores que la vinculaban a una posible candidatura política. En una reciente entrevista, la cantante afirmó que la noticia es "completamente falsa y sin fundamento" y que nunca recibió una propuesta para ocupar un cargo de ese tipo.

En las últimas horas, el nombre de la chamamecera había sonado como candidata a diputada nacional por la provincia de Corrientes. "De golpe pueden aparecer estas noticias confusas, que ni siquiera están chequeadas", dijo y cuestionó el rol de los medios que difundieron la información sin comunicarse con "directamente con la fuente".

Parodi diferenció su anterior rol como ministra de Cultura de la función política, asegurando que la gestión cultural se alinea con sus intereses, a diferencia de un cargo político.

La artista, que ha dedicado su vida a la música y la cultura, sostuvo que es allí donde reside su verdadera pasión. "Mañana (por el viernes) ya tengo que tocar y estaba pensando en lo que iba a hacer", precisó en diálogo con canal 5TV.

Además, Parodi señaló que no es la primera vez que es víctima de este tipo de rumores, recordando una situación similar en la que se la vinculó a una candidatura a gobernadora hace muchos años.

Crítica al clima político y foco en su carrera

La cantautora también ofreció su perspectiva sobre el clima político actual, al que calificó con una "crisis de credibilidad" y un "dañino nivel de violencia en el discurso".

Parodi instó a la ciudadanía a votar como una herramienta para el cambio y la construcción colectiva, promoviendo el diálogo en lugar de la confrontación.

Actualmente, Teresa Parodi está completamente enfocada en su carrera musical. La artista tiene shows programados en Buenos Aires y Mar del Plata, donde compartirá escenario con artistas como Lidia Borda, Daniel Goldfard, Bruno Arias y La Bruja Salguero.