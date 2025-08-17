Cierre de listas: una correntina alumna de Milei pica en punta para ser candidata

n Vence hoy el plazo para inscribir candidatos a diputados nacionales para las elecciones del 26 de octubre. En las cuatro alianzas inscriptas en Corrientes reinó el hermetismo, pero El Litoral pudo confirmar que estaría todo listo para que Virgina Gallardo, alumna del presidente Milei, encabece la grilla de candidatos de La Libertad Avanza.

En tanto, por Vamos Corrientes cobraba fuerza la posibilidad de que el actual legislador Diógenes González encabeza la grilla.

En el peronismo todos miraban al exdiputado nacional Jorge Antonio Romero, pero advirtieron que había que esperar hasta última hora.

Además en el espacio que lidera Ricardo Colombi se mencionban los nombres de Aquino Britos y el actual diputado nacional Manuel Aguirre.

Todo se sabrá en breve. Pero lo de Virgina Gallardo sería un hecho. La vedette, que fuera “Chica del Verano” en 2011 y que saltara a la fama como pareja de Ricardo Fort, es en la actualidad panelista en TV abierta y cable. También participó en un capítulo de la miniserie “Menem” (Prime Video). Nació en Corrientes capital el 25 de septiembre de 1985

Aante esta especulación, la conductora Pamela David se comunicó con Virgina Gallardo en su programa de TV (America) y le preguntó directamente si es real la posibilidad de que sea candidata: “Me lo ofrecieron, lo estoy pensando, voy a hacer lo que me diga mi corazón”, respondió la vedette.

Gallardo además tomó clases de economía con Javier Milei y dejó sin respuestas a Axel Kicillof al proponer en un programa televisivo “dejar de pagar impuestos e imprimir billetes para que todos seamos millonarios”.

El mileismo además fue noticia ayer por las candidaturas confirmas de Patricia Bulrrich, quien dejaría el ministerio de Seguridad para hacer campaña. La excandidata a presidenta encabezará la grilla de la Libertad Avanza en la Ciudad Autonóma de Buenos Aires.

Lo propio hará Luís Petri, ministro de Defensa, que encabezará la grilla de diputados nacionales por Mendoza.

Unidad peronista

El exministro de Defensa Jorge Taiana encabezará la boleta del peronismo como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires para la elección nacional del 26 de octubre. Enfrentará al libertario José Luis Espert.

En el segundo lugar se ubica la massista Jimena López y en el tercero va Juan Grabois. Luego siguen Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano (hijo del líder del gremio de los camionero) y Fernanda Díaz.

Luego se ubican Sebastián Galmarini, Fernando Miño, Hugo Yasky, Marina Salzman y Nicolás Trotta. Los nombres muestran un importante control del kirchnerismo entre los 15 lugares que tienen chance de ingresar a la Cámara Baja de las 35 que se renuevan por la Provincia.

El más relegado fue Kicillof porque no le respetaron los lugares que renueva. Entre los primeros 15 sólo se incluyó a Yasky, mientras que el massismo colocó a 3 en posiciones expectante Jimena López, quien ya ocupó una banca en 2019 cuando reemplazó a Luana Volnovich, que quedó pasó a dirigir el PAMI.

A ellos se agregan, Sebastián Galmarini, quien ganó protagonismo en la estructura del Frente Renovador, y Marina Salzman, concejal de Marcos Paz.

Otro detalle que refleja la lista del peronismo es una importante presencia de la dirigencia sindical porque están anotados y en condiciones de ingresar, Siley, Palazzo, Moyano y Yasky. A ellos se agrega Trotta, quien fue propuesto por Santa María.

Fuera de la lista quedaron el propio Máximo Kirchner como también algunos intendentes como Federico Achaval (Pilar), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), quienes fueron mencionados como posibles candidatos.