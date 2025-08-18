El Gobierno de Corrientes anunció aumentos salariales para trabajadores provinciales

El Gobierno de Corrientes anunció este lunes un nuevo aumento salarial para trabajadores provinciales, pensionados y jubilados. A través de una conferencia transmitida por YouTube el Ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, brindó detalles de esta medida.

El ministro aseguró que se trata de “uno de los ejes de políticas públicas principales que tiene que ver con la recomposición salarial”.

“En las decisiones de incremento se incluyen medidas de alcance general y particular que son de aplicación inmediata a partir del mes de agosto para trabajadores activos como pensionados y jubilados”, informó Rivas Piasentini.

Así, se detalló que medidas implican una inversión anual de $66.000 millones por parte del Banco de Corrientes. El cuadro de incrementos quedó así:

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

12% de aumento en la asignación de clase de todas las categorías .

Se incrementa un 55% el concepto 134 para las distintas categorías que posean el concepto en su liquidación. Este incremento incluye a los Excombatientes de Malvinas .

el concepto 134 para las distintas categorías que posean el concepto en su liquidación. Este incremento incluye a los . Con estas medidas se mejoran los aportes al IPS y el Ioscor.

DOCENTES

12% de aumento al básico .

de aumento al . Se incrementa el Complemento Docente Provincial (código 632): pasa de $115.366 a $314.200 .

(código 632): pasa . El código 632 es remunerativo y se liquida hasta dos cargos.

VIALIDAD

12% de aumento en el básico .

de aumento en el . Se crea el código 134 por la suma de $137.000, remunerativo.

SEGURIDAD

12% de incremento en el Valor Punto .

de incremento en el . Se eleva el mínimo garantizado en 12%.

en 12%. Se actualizan los códigos 179, 180 y 601.

SALUD PÚBLICA