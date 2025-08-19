Germán Braillard propone lotes en Santa Catalina para enfrentar la crisis habitacional de Corrientes

El candidato a intendente de Limpiar Corrientes, Germán Braillard, presentó el Plan Vivir Mejor, una iniciativa para solucionar la crisis habitacional de la ciudad.

Su propuesta principal es entregar lotes con servicios en Santa Catalina, con un sistema de pago accesible para los vecinos.

"Queremos darle a los correntinos la vida que se merecen", afirmó Braillard. Según explicó, el plan apunta a beneficiar a las miles de personas que esperan por una vivienda desde hace años, dándoles prioridad por orden de antigüedad en los registros.

Críticas a la gestión actual y su propuesta

El candidato lanzó duras críticas a la actual gestión municipal, a la que acusó de "desidia y abandono" en la problemática de la vivienda. Braillard denunció que en Corrientes "el Estado no te da el derecho de la vivienda propia" si no se tiene un "conecte interno".

Asimismo, el candidato sostuvo que el actual gobierno municipal "abandonó" el proyecto de Santa Catalina, convirtiéndolo en un "espacio de especulación" mientras los correntinos “sufren porque no saben si van a poder seguir pagando el alquiler".

Según Braillard, en el predio hay espacio para 50 mil lotes que no fueron desarrollados.

Lotes a precio accesible

La propuesta de Braillard establece que el pago de los terrenos será accesible para los vecinos. El valor de referencia de la cuota será el de una motocicleta de 125 de cilindrada.

Además, el plan de gobierno de Limpiar Corrientes contempla avanzar con la regularización dominial de los asentamientos y su progresiva urbanización. "Necesitamos solucionar esta crisis habitacional y desde el 10 de diciembre comenzaremos a realizarlo", concluyó.