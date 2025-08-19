Valdés inaugurará pavimento y obras clave en tres localidades correntinas

Este miércoles 20, el gobernador Gustavo Valdés recorrerá varias localidades de Corrientes para inaugurar obras de infraestructura y acompañar iniciativas de inclusión y desarrollo productivo.

La jornada comenzará en Sauce, donde a las 11.30 horas, se habilitarán 42 cuadras de repavimentación en la intersección de Belgrano y Sarmiento. La obra busca mejorar la transitabilidad urbana y la calidad de vida de los vecinos.

Posteriormente, el Mandatario se trasladará a Cazadores Correntinos, donde a las 15.15 horas inaugurará la pavimentación del acceso sobre la Ruta N° 126, una obra estratégica que potenciará la conectividad local.

Más tarde, Valdés arribará a Curuzú Cuatiá, donde a las 16.00 horas se inaugurará la repavimentación del acceso Oeste, en la intersección de Berón de Astrada y Tarragó Ross.

En el marco de la misma visita, a las 16.30 horas, se realizará la entrega de notebooks del programa “Incluir Futuro” en el Club San Martín, con el objetivo de fortalecer la inclusión digital entre los jóvenes estudiantes.

La agenda continuará a las 18.00 horas con la habilitación de la nueva cancha de parquet del Club “Curuzú Cuatiá”, acompañada de la entrega de microcréditos para emprendedores en Berón de Astrada, entre Rodríguez Peña y Duarte Ardoy.

A las 18.30 horas, se entregarán bienes de capital del programa “Emprendedores Somos Todos” en el Club Belgrano, reforzando el apoyo a pequeños productores y comerciantes de la región.

Finalmente, la jornada culminará a las 19.30 horas con la reapertura oficial del Teatro “Cervantes”, ubicado en Rivadavia 738, un espacio emblemático que revitaliza la vida cultural de Curuzú Cuatiá y de toda la región.