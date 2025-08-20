Miguel Mateos en el Cocomarola: nueva locación, misma energía

Debido a lo ocurrido en las instalaciones del Club de Regatas Corrientes, el esperado show de Miguel Mateos se muda al Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.
La fecha no cambia: viernes 29 de agosto 21:30.
Entradas válidas: si ya compraste tu entrada, no necesitas hacer ningún cambio!
¡Más lugar para el rock!
Se amplía la capacidad de plateas: Silver (solo se venden en el punto de venta)
Y se suma un nuevo sector: "Platea", con butacas numeradas.
Atención: Las entradas para estos nuevos sectores estarán a la venta a partir del miércoles 19/08.
¿Dónde comprar?
Online a través de Passline
Presencialmente en Que Sea Rock (Pellegrini 1501).