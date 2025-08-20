Uno por uno: quiénes son los diputados correntinos que rechazaron el veto de Milei a la emergencia en discapacidad

La Cámara de Diputados de la Nación rechazó el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. La oposición logró un contundente revés para el Gobierno, ya que superó los dos tercios de los votos necesarios para ratificar el proyecto original.

De los siete diputados que representan a Corrientes, cuatro votaron a favor de rechazar el veto, mientras que dos lo hicieron en contra y uno se ausentó de la sesión.

Así votaron los diputados correntinos

A favor del proyecto de ley:

Jorge Romero (Unión por la Patria)

Nancy Sand (Unión por la Patria)

Christian Zulli (Unión por la Patria)

Sofía Brambilla (PRO)

En contra:

Lisandro Almirón (La Libertad Avanza)

Federico Tournier (Encuentro Liberal/LLA)

Ausente:

Manuel Aguirre (UCR)

El revés para el oficialismo y el futuro del proyecto

La iniciativa, aprobada en julio, busca actualizar los aranceles de los prestadores de servicios de discapacidad y crear una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. El oficialismo había argumentado que la ley atentaba contra el equilibrio fiscal, una postura que fue cuestionada por diversos sectores.

Con la votación en la Cámara Baja, el debate ahora se traslada al Senado, donde el oficialismo enfrenta un escenario político que podría ser aún más adverso para sus intereses.