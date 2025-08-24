Vamos Corrientes se reune con vecinos y referentes para reforzar su presencia en Capital

Vamos Corrientes intensifica su presencia en los barrios con el candidato a intendente de Capital, Claudio Polich, quien mantuvo encuentros con vecinos y referentes sociales.

Polich mantuvo una reunión en la Asociación de Sordomudos de Corrientes, del barrio Independencia, donde atendió las inquietudes y compartió propuestas para esta zona.

En encuentro fue positivo ya que los participantes manifestaron su apoyo al proyecto de la alianza, donde se destacó el vinculo Municipio-Provincia como punto fuerte.