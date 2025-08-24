¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

la unidad Rolando Camozzi Barrios Gustavi Valdés
Vamos Corrientes se reune con vecinos y referentes para reforzar su presencia en Capital

El candidato a intendente, Claudio Polich, fortaleció su relación con los vecinos del barrio Independencia tras encabezar una reiunión en la Asociación de Sordomundos de Corrientes.

Por El Litoral

Domingo, 24 de agosto de 2025 a las 08:32

Vamos Corrientes intensifica su presencia en los barrios con el candidato a intendente de Capital, Claudio Polich, quien mantuvo encuentros con vecinos y referentes sociales.

Polich mantuvo una reunión en la Asociación de Sordomudos de Corrientes, del barrio Independencia, donde atendió las inquietudes y compartió propuestas para esta zona.

En encuentro fue positivo ya que los participantes manifestaron su apoyo al proyecto de la alianza, donde se destacó el vinculo Municipio-Provincia como punto fuerte.

