Corrientes: el salario mínimo en educación y seguridad superó en 17% la inflación nacional

El salario de los trabajadores de educación y seguridad de la provincia vieron una mejora significante en agosto por las medidas del Gobierno de Corrientes. De esta manera se superó el índice de inflación nacional por un 17%.

Sector seguridad

Para el sector Seguridad, el salario correspondiente a agosto superó los $1.200.000. Esta mejora incluye a policías y penitenciarios.

Mejora para educadores

Los mínimos salarios del mes de agosto, sin antigüedad y sin beneficios familiares, en el sector docente se elevó a más de $925.000.

El maestro de grado con un cargo percibe más $957.000 y con dos cargos el mínimo neto supera los $1.707.000.

Cargos testigos

Ambos incrementos, en lo que va del 2025, representa un 37% de aumento en un contexto nacional que acumula un 20% de inflación. Esto quiere decir que en ocho meses, el salario superó en 17% la inflación.

Es así que para la administración pública provincial, el promedio de ingreso mensual salarial mínimo –cargo testigo- está en más de $975 mil.

