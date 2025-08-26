Valdés pide a Nación la autorización para reparar el puente internacional con Brasil

Durante la inauguración de la repavimentación de la RN 117 y la vía principal del Parque Industrial de Paso de los Libres, el gobernador Gustavo Valdés destacó la capacidad de trabajo recuperada por Vialidad Provincial y adelantó su intención de avanzar en la reparación del asfalto del puente internacional Paso de los Libres – Uruguayana.

Valdés informó que la provincia ya espera la autorización de Vialidad Nacional y de los organismos correspondientes para poder intervenir el puente y dejarlo transitable y seguro para todos los usuarios.

En ese marco, el mandatario pidió a Nación un plazo de cuatro noches para ejecutar los trabajos necesarios. “Queremos que los argentinos, los correntinos y los libreños puedan transitar con seguridad. No podemos seguir viviendo con esta problemática y queremos tener la dignidad de poder circular en un puente en condiciones”, expresó.

La declaración resalta la prioridad de Corrientes por garantizar infraestructura vial segura, demostrando la voluntad de la provincia de hacerse cargo de obras estratégicas con el objetivo de mejorar la conectividad internacional y la seguridad de los ciudadanos.