Presentaron el operativo de seguridad para las elecciones del domingo en Corrientes

En la mañana de este martes, en las instalaciones del Círculo de Oficiales de la Policía de Corrientes, se llevó a cabo la presentación oficial del operativo de seguridad para las elecciones provinciales del próximo domingo 31 de agosto de 2025.

El encuentro contó con la presencia del subsecretario de Seguridad de la Provincia, comisario general (R) Osvaldo de los Santos García, junto al jefe de Policía, comisario general licenciado Miguel Ángel Leguizamón, además de directores generales, jefes de departamentos, comisarías de Capital, personal superior y subalterno, como así también representantes de la Junta Electoral y de la empresa de correos Andreani.

Durante la presentación, distintos referentes explicaron la metodología de trabajo que se aplicará antes, durante y después de la jornada electoral.

Entre ellos, expusieron el Dr. Francisco González, el subsecretario del Juzgado Civil y Comercial N° 3 con competencia electoral Juan Carlos Britos, el gerente de operaciones de Andreani y el comisario inspector licenciado Rubén Darío Godoy.

El acto inició con las palabras del jefe de Policía, seguido por el subsecretario de Seguridad, y finalizó con la intervención del comisario general Dr. Javier Horacio Piñeiro, de la Dirección de Asesoría Letrada.

Con este dispositivo, las autoridades remarcaron que se busca garantizar un proceso electoral ordenado y seguro en toda la provincia de Corrientes.