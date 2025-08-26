Goya: detuvieron al presunto autor de la amenaza de bomba en el Juzgado Civil y Comercial N.° 3

La Policía de Corrientes logró demorar a un hombre de 65 años, quien sería el presunto autor de una amenaza de bomba en la ciudad de Goya.

Se trata de un sujeto de 65 años que fue aprehendido tras un allanamiento en un domicilio ubicado por calle Güemes, casi José María Soto.

Cómo se generó el caos

La advertencia anónima se realizó a través de una llamada al 911 y afectó al Juzgado Civil y Comercial N.° 3, al domicilio particular de la jueza Victoria Colombo y a la vivienda de su madre.

Tras el llamado, la policía activó un importante operativo de seguridad que incluyó el escuadrón antiexplosivos de Corrientes capital y el uso de drones térmicos.

Las inspecciones en los tres lugares arrojaron resultados negativos y no se encontraron explosivos.

El juzgado funcionó con normalidad durante la jornada, aunque se mantuvo la vigilancia en el perímetro.