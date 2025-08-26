Eduardo Ledesma Pregunta: hoy Ricardo Torres

En el episodio 24 de Eduardo Ledesma Pregunta hablamos con el doctor Ricardo Torres. Es uno de los cirujanos más destacados de la Argentina y América Latina. Pionero en cirugía laparoscópica, formó a más de 7 mil médicos en la región, creó centros de entrenamiento en varios países y en 2023 recibió el Premio Konex en Ciencia y Tecnología.

En este episodio habla de los inicios de la cirugía mínimamente invasiva, de la formación de nuevas generaciones de médicos, del vínculo entre técnica y sensibilidad en el quirófano, de la salud pública y del compromiso de hacer medicina de excelencia desde Corrientes hacia el mundo.

Una charla sobre ciencia, docencia y humanidad en la práctica médica.

Qué es Eduardo Ledesma Pregunta

El programa, que se estrena todos los martes a las 22, propone una serie de entrevistas a intelectuales, dirigentes políticos, artistas y profesionales de distintas ramas del saber y del hacer, para reflexionar sobre temas contemporáneos que nos atraviesan como sociedad: poder, política, género, cultura, arte. La voz y el silencio. La riqueza y la pobreza.

Se trata de una realización del periodista correntino Eduardo Ledesma. La producción general está a cargo de Andrea de los Reyes; la producción y edición de Roxana Obregón y el diseño de imagen y promoción gráfica es de Augusto Vilar. En tanto la fotografía es de Hugo Zamora, las cámaras y sonido de Andrés Luna y Sergio Pereyra y la postproducción de Hugo Zamora. Las redes sociales, versión gráfica y generación de contenidos digitales están a cargo de Belén Da Costa.

La música original, "Preguntas", fue escrita y producida por el grupo Tajy en exclusiva para el programa.