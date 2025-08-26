Corrientes: megaoperativo logístico con corte de calle para la distribución de urnas

La cuenta regresiva hacia las elecciones en Corrientes ya se siente. Este martes, la calle San Juan permanece cortada debido al intenso operativo de logística para el traslado de las urnas que serán utilizadas el próximo domingo. Este proceso se repetirá durante este miércoles y viernes de 15 a 20, según pudo saber El Litoral.

La tarea se llevó adelante en la sede del Poder Judicial de la Provincia, donde trabajadores con chalecos rojos se encargaron de chequear y organizar cada una de las cajas. Una vez verificadas, las urnas fueron cargadas en un camión, también de color rojo, que tendrá como destino final distintas escuelas del interior correntino.

La carga de las urnas se realiza en frente del edificio.

Este martes con la línea 1, continuará con la línea 2 el miércoles y el viernes finalizará con la línea 3. Se tratan de 2.801 urnas que deben distribuirse en todo el territorio correntino.

El trabajo continúa en horas de la tarde con movimiento constante. Cada urna pasó por un control minucioso, en un procedimiento que busca garantizar transparencia y seguridad en el proceso electoral.

La calle permanece cortada y los agentes de transito se encargar del operativo.

Un operativo bajo seguridad extrema

El despliegue incluyó un fuerte operativo de seguridad, con la presencia de agentes que custodiaron tanto la zona del Poder Judicial como la calle San Juan, con el objetivo de resguardar el material electoral durante su traslado.

La logística continuará en los próximos días hasta completar la distribución en toda la provincia, asegurando que el domingo los correntinos puedan acercarse a las urnas sin inconvenientes.