Detuvieron a un correntino buscado por homicidio agravado en Uruguay

En un operativo concretado la noche del lunes en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, la Policía Federal Argentina detuvo a un correntino, requerido por la Justicia Penal de la República Oriental del Uruguay por el delito de homicidio agravado.



La detención se llevó a cabo alrededor de las 23, en la intersección de Avenida Carlos María de Alvear y Avenida Belgrano, cuando el prófugo circulaba en bicicleta.



La investigación se inició tras un pedido de colaboración de la División Búsqueda de Prófugos del Departamento Interpol, relacionado a una alerta roja emitida contra G. A. Musin, el 7 de junio de 2025.



El personal especializado de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Corrientes implementó diversas tareas de inteligencia criminal, como seguimientos discretos y patrullajes cibernéticos, que permitieron establecer el paradero del buscado.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición del Juzgado requirente. Esta acción demuestra el compromiso de la Policía Federal Argentina en la lucha contra el crimen organizado y el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cooperación judicial y policial.



De acuerdo con fuentes del caso, Musin había viajado al Uruguay donde permaneció unos días. En ese lapso, mantuvo un vínculo con Yanger José Sanchez Perez, quien lo habría citado a su casa.

Los datos recogidos con los investigadores determinaron que Musín llegó al domicilio a las 16, tocó timbre e ingresó después que le abrieran la puerta. Rato después, a las 16:48 abandonó la propiedad con una mochila y algunas pertenencias.



El cuerpo sin vida de Yanger fue encontrado desnudo en la cama, atado y boca abajo, según detallaron a El Litoral.

El recorrido que pudieron establecer los investigadores sobre su desplazamiento luego del homicidio revelaba que el prófugo, en esa jornada en que ocurrió el crimen, después de dejar la casa de la víctima en Uruguay, abordó un colectivo, luego viajó en barco hasta Buenos Aires.



Posteriormente, tomó un micro de larga distancia hasta Corrientes, para cruzarse hacia Resistencia, Chaco donde se ocultó en casa de un hermano.

Finalmente, fue localizado por la Policía Federal y detenido para ser puesto a disposición de la Justicia.