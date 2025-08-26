Vamos Corrientes cerró su campaña en Paso de los Libres y respaldó a Faraldo

La alianza Vamos Corrientes realizó este lunes por la noche su acto de cierre de campaña en el club Barraca de la localidad correntina de Paso de los Libres. Allí, la fórmula local integrada por Agustín Faraldo como candidato a intendente y Ana Miño como vice recibió un respaldo contundente por parte de dirigentes provinciales, legisladores y simpatizantes.

Durante el evento, el candidato a gobernador Juan Pablo Valdés destacó la necesidad de “trabajar juntos” entre Provincia y Municipio para “poner de nuevo de pie” a Paso de los Libres. Valdés también subrayó que su campaña, aunque breve, fue intensa y recorrió todo el territorio correntino “escuchando a la gente y su sueño de una provincia pujante”.

Por su parte, el gobernador Gustavo Valdés, candidato a senador provincial, apuntó críticas al Gobierno nacional y al municipio local. Se refirió a obras como la Ruta Nacional 117 y el puente internacional con Uruguayana, destacando que fueron ejecutadas con fondos provinciales pese a ser responsabilidad nacional. También cuestionó la administración local por la situación del parque automotor municipal y la elección de obras como las bicisendas.

El senador nacional Eduardo Vischi, también presente, afirmó que la ciudadanía “está pidiendo un cambio” y que Faraldo y Miño representan una alternativa con potencial para desarrollar la ciudad, especialmente a través del parque industrial impulsado por la Provincia.

Agustín Faraldo, cerrando su discurso, aseguró que el próximo domingo “Paso de los Libres va a elegir un nuevo rumbo” y señaló que su propuesta se basa en “resolver los problemas de todos los libreños por igual, sin distinciones”.

El acto contó con la presencia de los candidatos a concejales locales, funcionarios provinciales y una gran concurrencia de militantes. La elección se llevará a cabo este domingo, en un escenario donde se espera una alta participación en el municipio fronterizo.

