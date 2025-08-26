¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Las noticias más importantes del 26 de agosto de 2025

Por El Litoral

Martes, 26 de agosto de 2025 a las 07:00

Nuevos audios de Diego Spagnuolo con cuestionamientos a funcionarios clave del Gobierno

Valdés inauguró centro para personas con discapacidad: "Nos ocupamos de la problemática"

Un peatón está grave tras ser atropellado por un auto en Corrientes

Milei no habló del escándalo de las presuntas coimas, pero dejó una advertencia

El Gobierno de Corrientes inauguró obras en una escuela técnica y entregó 368 computadoras

Aníbal Parera: “En Corrientes el fuego es parte de la ecología, no solo destrucción”

Gustavo Valdés inauguró el Instituto de Oncología "Papa Francisco" de Corrientes

Regatas puso en marcha su preparación para la doble competencia

Murió un joven tras el choque de un auto y una moto en Corrientes

Valdés inauguró el asfaltado de la ruta 99: “Es una inversión con recursos propios"

