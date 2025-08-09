Vamos Corrientes se reunió con jóvenes empresarios para impulsar el desarrollo local

Los candidatos de la alianza Vamos Corrientes mantuvieron una reunión este sábado con integrantes de la Asociación Jóvenes Empresarios de Corrientes (Ajec), en la que abordaron los principales desafíos del sector emprendedor y analizaron estrategias para fomentar el desarrollo económico local a partir de una mayor articulación entre lo público y lo privado.

El candidato a intendente de Corrientes Capital, Claudio Polich, junto a su compañero de fórmula Ariel Báez y el candidato a gobernador Juan Pablo Valdés, escucharon propuestas y compartieron su visión de gestión para consolidar un ecosistema productivo que estimule la inversión, la innovación y la generación de empleo.

“Nosotros queremos que a ustedes les vaya muy bien y que sigan invirtiendo, generando más trabajo”, señaló Polich, quien remarcó la necesidad de establecer condiciones de competitividad y eficiencia que favorezcan al sector privado. “En la búsqueda de eficiencia es donde está la inversión”, agregó.

En ese sentido, los candidatos adelantaron que trabajarán en medidas como el mantenimiento de la menor alícuota posible de la tasa de seguridad e higiene, la posible adhesión al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743), y la modernización del Estado municipal para agilizar trámites.

Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la importancia de establecer un trabajo conjunto entre el Estado provincial, la Municipalidad y los sectores privados para llevar adelante iniciativas de impacto económico y social.

Esta actividad se enmarca en la agenda de reuniones que el equipo de Vamos Corrientes desarrolla con diferentes actores de la ciudad, con el objetivo de recoger inquietudes, planificar políticas públicas y construir una propuesta de gobierno basada en el diálogo y la participación.