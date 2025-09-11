Municipales: anuncian el pago del plus complementario en Corrientes con cronograma por DNI

La Municipalidad de la Ciudad de Corrientes anunció el inicio del pago del plus complementario a sus trabajadores. El cronograma, informado por el intendente Eduardo Tassano a través de sus redes sociales, comienza este lunes 15 de septiembre y se extenderá hasta el miércoles 17.

Los trabajadores de planta, contrato y los agentes Neike bancarizados tendrán el dinero depositado en sus respectivas cuentas bancarias este lunes, y podrán acceder a él a través de los cajeros automáticos.

Cronograma de pago para los agentes no bancarizados

Para aquellos trabajadores Neike que no estén bancarizados, el pago se realizará en la sede central de la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en Brasil 1269. Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

El cronograma para el cobro por terminación de DNI es el siguiente:

Lunes 15 de septiembre: documentos finalizados en 0, 1 y 2.

Martes 16 de septiembre: documentos finalizados en 3, 4, 5 y 6.

Miércoles 17 de septiembre: documentos finalizados en 7, 8 y 9.

Asimismo, los Neike bancarizados que no posean tarjeta de débito deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal avenida Teniente Ibáñez 1826) en el mismo cronograma detallado.